Marathonschaatser Rick Smit hoopt dat het in Luleå eens zijn kant op valt

Foto timsimaging Hemmer Rick Smit aan de boorden van de Botnische Golf, waar het marathonpeloton woensdag 100 kilometer wacht.

LULEÅ - Het marathonpeloton trekt jaarlijks naar de Weissensee in Oostenrijk en het Zweedse Falun voor een vijftal wedstrijden op natuurijs. Voor het eerst in jaren is er nu een zesde wedstrijd aan dit rijtje toegevoegd. In het uiterste noorden van Zweden rijden de schaatsers woensdag voor het eerst de Grand Prix van Luleå. Hemmer Rick Smit is er blij mee.

Door Vincent Schot - 21-2-2017, 17:22 (Update 21-2-2017, 17:22)

,,Het is gaaf dat er een nieuwe wedstrijd bij gekomen is. Er zit ook een enthousiaste organisatie met jonge mensen, waaronder...