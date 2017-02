West-Friese volleybalclubs halen oefeninterland naar Wognum

Archieffoto ANP De West-Friese clubs hopen dat de tribunes van De Bloesem 13 mei zo vol zitten met fans, net als tijdens het EK van 2015 in eigen land.

WOGNUM - Volleyballiefhebbers uit West-Friesland en omstreken kunnen zaterdag 13 mei in hun agenda omcirkelen. Niet met rood weliswaar, maar met oranje. In sporthal De Bloesem in Wognum kunnen zij dan de nationale mannenploeg in actie zien. De oefeninterland tegen Tsjechië is de eerste vrucht die de samenwerking tussen de twaalf volleybalclubs uit deze regio afwerpt.

Door Vincent Schot - 20-2-2017, 14:27 (Update 20-2-2017, 14:27)

,,Noord-Holland is een krimpgebied als het om het aantal volleyballers gaat’’, zegt Ko de Groot. De voorzitter van vv Wognum en zijn collega-bestuurders uit het noordelijke...