Spektakelstuk tussen HSV Sport en Grasshoppers eindigt in terecht gelijkspel

Foto Henk de Weerd HSV Sport-aanvaller Nando van Drimmelen draait weg bij zijn directe tegenstander, Grasshoppers-rechtsback Dave Ursem.

HOORN - Dat er voor een meeslepende en heerlijke pot voetbal niet altijd grof geld betaald hoeft te worden, is door Grasshoppers en HSV Sport deze zondag wel bewezen. In een wervelwind van een wedstrijd, waarvoor slechts twee schamele euro’s neergelegd hoeven te worden, houden beide ploegen elkaar uiteindelijk in evenwicht: 1-1.

Door Hessel Waardenburg - 19-2-2017, 20:44 (Update 19-2-2017, 20:44)

„Zo, dat was wel even een potje hè”, zucht HSV Sport-trainer Stephan Kaaij direct na afloop. De ontmoeting tussen de nummers een en twee van 4B heeft inderdaad alles in...