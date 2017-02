Hollandia voorkomt nederlaag in de tweede helft

GENDT - Hollandia heeft zondagmiddag in Gendt 2-2 gespeeld tegen De Bataven. Na een slordige eerste helft kon de Hoornse hoofdklasser de schade in de tweede helft beperken.

Door Pim Soeters - 19-2-2017, 19:31 (Update 19-2-2017, 19:37)

En daar was Hollandia-trainer Charles van Altena nog best tevreden mee. ,,We waren de eerste helft niet scherp. Daardoor kwamen we op een 1-2 achterstand. Iedere voetballer weet hoe verschrikkelijk moeilijk het is om dat te corrigeren; van niet scherp naar scherp gaan in een wedstrijd. Dat is ons wel gelukt.’’

,,De Bataven vecht voor...