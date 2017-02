Westfriesland SEW op de slotdag zeker van de kampioenspoule

Foto Henk de Weerd Miranda Hooiveld neemt het doel van E&O onder vuur.

WOGNUM - Terwijl Westfriesland SEW en E&O gaan rusten, richt speaker Marjan Burger zich via de geluidsinstallatie tot de volle tribunes van De Bloesem: ,,Als iemand mij de tussenstand kan vertellen van V&L tegen VOC, dan heel graag.’’ De muren van de sporthal in Wognum gunnen ook de stem van de eredivisionist uit Nibbixwoud geen internetbereik. Zeker deze zaterdagavond is het een frustratie voor het gros van de supporters. De tussenstand in Geleen is na de eerste helft immers belangrijker om te volgen dan die van de thuisploeg.

Door Vincent Schot - 19-2-2017, 17:51 (Update 19-2-2017, 17:51)