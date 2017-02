Mist spelbreker West-Friese voetbalderby’s

Foto Holland Media Combinatie Het lege veld van De Zouaven in mist gehuld.

GROOTEBROEK - Dichte mist heeft zaterdagavond een vroegtijdig einde gemaakt aan twee West-Friese voetbalderby’s. SEW-Spartanen werd na 35 minuten gestaakt. De Zouaven tegen West-Frisia na 45 minuten.

Door Internetredactie - 18-2-2017, 21:18 (Update 18-2-2017, 21:18)

De mist kwam in Grootebroek plotseling en razendsnel opzetten. Aanvankelijk leek bij de wedstrijd tussen tweedeklassers De Zouaven en West-Frisia niks aan de hand. De eerste helft werd gespeeld onder prima omstandigheden.

In de rust kwam echter een dichte mist opzetten waarna de arbiter uiteindelijk besloot het duel te staken. De ploegen uit Grootebroek en Enkhuizen hadden op dat moment niet gescoord.

In Nibbixwoud werd het duel, een in de derde klasse, tien minuten voor rust gestaakt omdat de mist te dicht was geworden volgens de scheidsrechter. De thuisploeg keek toen tegen een 0-1 achterstand aan tegen de formatie uit Wognum.

De wedstrijden worden op een later, nog te bepalen, moment uitgespeeld. Beide duels begonnen zaterdagavond om 19 uur.