Hovocubo lijdt gezichtsverlies tegen Lebo

AMSTERDAM - Een nederlaag Hovocubo-onwaardig. Zo valt de oorwassing van de Hoornse zaalvoetballers van vrijdagavond het best te omschrijven. In Amsterdam was regerend landskampioen ASV Lebo met maar liefst 8-1 te sterk.

Door Vincent Schot - 18-2-2017, 0:10 (Update 18-2-2017, 0:10)

In de Opgang werd dit seizoen een selectie gepresenteerd die geen genoegen mag nemen met minder dan de titel. De formatie van trainer Sander van Dijk sprak die ambitie al in aanloop naar het seizoen dan ook hardop uit. ,,Natuurlijk kun je ook dan altijd nog wel eens een wedstrijd...