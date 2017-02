Hollandia gaat op bezoek bij laagvlieger De Bataven

HOORN - Hollandia gaat zondagmiddag op bezoek bij De Bataven. De ploeg uit Gendt is de nummer voorlaatst van de hoofdklasse A. In een competitie die door de vele afgelastingen van de laatste weken behoorlijk scheef is getrokken staan de Hoornaars vijfde.

Door Vincent Schot - 17-2-2017, 13:09 (Update 17-2-2017, 13:09)

Eind september kwam De Bataven op bezoek in het Julianapark. De bezoekers parkeerden destijds wel drie bussen voor het doel, zei trainer Charles van Altena na afloop over de tactiek van de bezoekers. Hoewel zijn ploeg het doel via de inmiddels vertrokken Saiffedine El Abid wel vond eindigde het duel toch in 0-0. Een kopbal van de spits werd onterecht afgekeurd.

Als De Bataven nog aanspraak wil maken op een langer verblijf in de hoofdklasse dan moet het punten gaan sprokkelen. Zeker thuis mag dan ook worden verwacht dat het zich niet opnieuw voor het doel zal ingraven.

Aan Hollandia om te laten zien of het nog net zo trefzeker is als tegen JOS/Watergraafsmeer. In de enige wedstrijd die doorging sinds de winterstop haalden de roodwitten flink uit tegen de Amsterdammers: 1-4.

De Bataven-Hollandia begint zondagmiddag om 14 uur.