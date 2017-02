Westfriesland SEW kan toeslaan op de laatste speeldag

NIBBIXWOUD - Westfriesland SEW heeft slechts één opdracht voor de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen E&O en dat is winnen. Op de slotdag van de reguliere competitie is de kans groot dat het dan van de zevende naar de zesde plaats wipt.

Door Vincent Schot - 17-2-2017, 11:56 (Update 17-2-2017, 11:56)

Westfriesland SEW is de huidige nummer zeven van de eredivisie, maar heeft plek zes in het vizier. Met slechts één puntje meer is deze nu nog in handen van Vlug & Lenig, maar de kans dat die ploeg blijft steken op 14 punten is groot gezien hun tegenstander van zaterdag. VOC komt op bezoek in Geleen. De koploper van de eredivisie verloor pas één keer en het lijkt sterk dat juist Vlug & Lenig de topploeg een tweede nederlaag toebrengt.

Voor SEW is E&O geen onneembare horde. Met zes punten weet die ploeg immers alleen Kwiek onder zich in de stand. Toch is winnen geen abc’tje want in november speelden de Nibbikkers nog gelijk tegen E&O. In Emmen werd het destijds 26-26. Om het niet op rekenwerk aan te laten komen wie er als zesde en laatste ploeg naar de kampioenspoule mag - en dus veilig is voor degradatie - moet SEW de punten niet opnieuw delen met E&O.

Westfriesland SEW-E&O begint zaterdagavond om 19.30 uur.