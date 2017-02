Hovocubo met Attaibi op bezoek bij landskampioen

HOORN - De zaalvoetballers van Hovocubo doen het dit seizoen niet voor minder dan de landstitel. Voorlopig is deze nog in handen van ASV Lebo. De Hoornse ploeg gaat vrijdagvond in Amsterdam op bezoek bij de titelverdediger.

Door Vincent Schot - 16-2-2017, 17:32 (Update 16-2-2017, 17:32)

De kansen dat de formatie van trainer Sander van Dijk er dit seizoen met het eremetaal vandoor gaat, is beduidend groter dan dat ASV Lebo opnieuw een kampioensfeestje mag vieren. Waar Hovocubo immers vrijwel de gehele eerste seizoenshelft geen averij opliep, bleven de Amsterdammers tergend lang zonder zege.

Inmiddels heeft ASV Lebo de achtervolging op de bovenste plekken ingezet, maar gezien het gat van elf punten op de huidige nummer vier van de stand (FC Eindhoven) lijkt de landskampioen dit seizoen naast de play-offs te grijpen. Moeilijk kunnen de hoofdstedelingen het echter iedere ploeg maken. Ook dus de Hoornse nummer 2 van de ranglijst.

Van Dijk is dan ook blij dat hij vrijdag weer een beroep kan doen op Mo Attaibi. De international stapte recent in het huwelijksbootje en ontbrak afgelopen zaterdag nog vanwege zijn huwelijksreis.

ASV Lebo-Hovocubo begint vrijdagavond om 20.30 uur.