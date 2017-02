Gerrit Wortel: Al veertig jaar een hart van rood en zwart

Foto Marcel Rob Teammanager Gerrit Wortel op het maandag nog ondergesneeuwde hoofdveld van Zwaluwen'30.

HOORN - ,,Ik doe het allemaal uit clubliefde”, zegt Gerrit Wortel als hem wordt gevraagd waarom hij zich al bijna veertig jaar inzet voor Zwaluwen’30. ,,Toen ik in 1976 in Hoorn kwam wonen, ben ik bij de club binnen gelopen en ik ben nooit meer weggegaan.”

Door Frank van der Meijden - 16-2-2017, 17:05 (Update 16-2-2017, 17:05)

Wortel heeft in al die jaren meerdere functies bekleed bij Zwaluwen’30. Zo had hij in zijn tijd als jeugdtrainer spelers als Jan de Visser en Silvan Inia onder zijn hoede. Voetballers die het later tot prof...