De Jong en Broersen terug op oude nest bij TTV Stede Broec

Foto Theo Groot Arjen de Jong en Roy Broersen zijn terug bij TTV Stede Broec.

GROOTEBROEK - Tafeltennissers Arjen de Jong (38) en Roy Broersen (22) zijn terug op het oude nest. Het koppel maakte sinds hun kennismaking bij TTV Stede Broec flinke omzwervingen. Gezamenlijk, maar ook los van elkaar. In de afgelopen vier jaar speelde het duo echter weer samen bij Disnierats in Hoorn en sinds dit seizoen maken zij ouderwets furore in Grootebroek.

Door Robbert Daalder - 15-2-2017, 23:05 (Update 15-2-2017, 23:05)

,,Arjen en ik wisten dat er voor TTV Stede Broec een plek vrijkwam in de landelijke competitie”, verklaart Broersen de reden van...