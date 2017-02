Cor Smit zet groot dartstoernooi op poten in Zwaag

Foto Henk de Weerd Cor Smit organiseert voor het weekend van 11 en 12 maart de tweede editie van de West-Fries Open Darts.

ZWAAG - Het doorgaans rustige dorpje Zwaag zal in het weekend van 11 en 12 maart veranderen in een Mekka voor darters vanuit Nederland en daarbuiten. Tijdens de West-Fries Open Darts in Sporthal Zwaag zullen zo’n vierhonderd spelers van alle niveaus gaan strijden om mooie bedragen. Met een totale prijzenpot van 5500 euro heeft organisator Cor Smit een toernooi van formaat op poten gezet.

Door Robbert Daalder - 15-2-2017, 23:03 (Update 15-2-2017, 23:35)

Vorig jaar was de zaal van Café De Harmonie in Oosterblokker nog het toneel van het eerste West-Fries...