Talentendag Westfriesland SEW trekt ruim tachtig jonge handbalsters

Foto Henk de Weerd Voordat de talentendag echt van start gaat onderwerpt Rik Boonkamp, jeugdtrainer van Westfriesland SEW, de deelnemers eerst aan een warming-up.

HOORN - ,,Wat de kwantiteit betreft is het nu al een succes’’, zegt jeugdtrainer Rik Boonkamp kort voor aanvang van de talentendag van Westfriesland SEW. ,,Straks moet blijken of het ook kwalitatief een succes is. Dat ligt eraan of er veel talent tussen zit.’’

Door Vincent Schot - 14-2-2017, 21:51 (Update 14-2-2017, 21:51)

De oproep van de handbalclub aan jonge, enthousiaste en vooral ook ambitieuze handbalsters uit de regio om hun kunnen te komen showen, bleef niet onbeantwoord. De animo was dit jaar zelfs zo groot dat de eredivisionist de talentendag...