Schellinkhout dringend op zoek naar voetballers

Archieffoto Schellinkhout - in de rode shirts - speelt nu nog tegen teams als Graftdijk. Voor komend seizoen is dat nog maar de vraag.

SCHELLINKHOUT - Schellinkhout is niet de grootste voetbalvereniging van West-Friesland. Sterker nog, met slechts drie jeugdteams en één seniorenploeg zou de dorpsclub zelfs wel eens de kleinste van allemaal kunnen zijn. Vanwege een aangekondigde leegloop in de zomer dreigt de club nu ook nog eens het eerste elftal te verliezen. Dus is Schellinkhout dringend op zoek naar nieuwe spelers.

Door Vincent Schot - 14-2-2017, 12:17 (Update 14-2-2017, 12:17)

,,Van de achttienkoppige selectie hebben acht tot tien jongens aangekondigd te stoppen of te vertrekken’’, schetst bestuurslid Carlo Dop het naderende onheil. Indien...