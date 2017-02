West-Friese voetbalclubs schuiven opnieuw met datum van derby’s

HOORN - Als het weer het toelaat staan er komend weekend weer een aantal mooie West-Friese derby’s op het programma. Twee van deze voetbalwedstrijden worden niet gespeeld op zondagmiddag, maar al op zaterdagavond.

Door Vincent Schot - 13-2-2017, 12:04 (Update 13-2-2017, 12:04)

In de tweede klasse ontvangt De Zouaven West Frisia al een dag eerder in Grootebroek. Het duel tussen de nummer 7 en de nummer 2 van de ranglijst begint om 19 uur en wordt na afloop gevolgd door een après ski party.

De burenruzie tussen de derdeklassers SEW en Spartanen begint zaterdag om dezelfde tijd. Ditmaal wordt deze uitgevochten in Nibbixwoud. Ook hier volgt een avond met live muziek.

Beide duels vonden in de eerste seizoenshelft ook al plaats op zaterdagavond. Destijds waren het West Frisia en Spartanen die gretig ingingen op de mogelijkheid die de KNVB zondagclubs sinds dit seizoen biedt. Drie keer per jaar mogen zij een wedstrijd op zaterdag voetballen. Voorwaarde is wel dat de tegenstander hiermee instemt en met duels uit de twee laatste speelronden mag niet worden geschoven.

In West-Friesland is de vanuit Zeist geboden mogelijkheid met gejuich ontvangen. Vier keer werd er dit seizoen al een derby op zaterdagavond gespeeld. Dit waren verder Always Forward-HSV Sport en Spirit’30-KGB. De betrokken clubs lieten nadien weten dat het grotere aantal bezoekers en de langere nazit hen geen windeieren heeft gelegd.

VVW heeft inmiddels al laten weten dat het duel met Westfriezen niet op zondag 9, maar zaterdag 8 april wordt gespeeld.