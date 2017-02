’Valsspelen’ loont voor Lieke Klaver op NK Indoor

Foto ANP/Olaf Kraak Lieke Klaver gaat dolblij over de streep als winnares op de 200 meter.

APELDOORN - „Heb ik zo snel gelopen, had ik meewind of zo?”, vroeg atlete Lieke Klaver zich gistermiddag hardop af nadat zij tijdens het NK Indoor over de streep kwam en haar winnende tijd op de 200 meter zag. De 23,82 seconden die haar zojuist haar eerste Nederlandse seniorentitel opleverden verrasten haar oprecht. „Ik loop deze afstand niet zo heel vaak, maar als ik het deed was het mij nog nooit gelukt onder de 24 seconden”, licht de Enkhuizense haar verbazing toe.

Door Vincent Schot - 12-2-2017, 23:35 (Update 12-2-2017, 23:35)