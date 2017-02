Tranen om beleving en plezier bij VVW-trainer Fred Stuurman

Theo Groot Steven Jong was tegen De Blinkert drie keer trefzeker namens Commandeur/VVW.

WERVERSHOOF - Het kampioenschap werd een maand geleden definitief verspeeld tegen Berdos en in het daaropvolgende duel liep Commandeur/VVW opnieuw averij op tegen Tonegido/Kleine Sluis. De Wervershofers weten inmiddels weer wat winnen is, want in de strijd om de tweede plaats wordt concurrent De Blinkert deze zondagmiddag zonder al te veel problemen verslagen. Toch is de ploeg van trainer Fred Stuurman sinds die twee nederlagen nog altijd niet de oude.

Door Robbert Daalder - 12-2-2017, 20:08 (Update 12-2-2017, 20:08)

Het is te hopen dat het VVW in het restant van de...