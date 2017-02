ADOS heeft de titel voor het grijpen

Foto Theo Groot

HOORN - ADOS kan de champagne koud zetten. De ploeg uit Hoorn wint de belangrijke thuiswedstrijd tegen mede-titelconcurrent Swift uit Amsterdam deze zondagmiddag met 20-14. Met nog twee wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong van de Hoornaars nu twee punten. Door de overwinning hebben de korfballers alles in eigen hand op weg naar het kampioenschap van de tweede klasse.

Door Frank van der Meijden - 12-2-2017, 19:16 (Update 12-2-2017, 19:16)

De ploeg van Erwin Schneiders komt in de eigen sporthal fel uit de startblokken. „We waren goed gemotiveerd vandaag. In het begin was...