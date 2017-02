Genieten van de Elfstedentocht

Foto Theo Groot De (West)Friese Elfstedentocht trok ook dit jaar weer veel schaatsers naar de ijsbaan in Hoorn.

HOORN - De verbazing op het gezicht is groot als de jonge Douwe zijn naam door de speakers hoort galmen. ’Je laatste ronde en dan zit je vijftig kilometer erop Douwe’, klinkt het op schaatsbaan De Westfries. De ogen boven de rode wangetjes glinsteren. Alsof hij nog honderd rondjes kan schaatsen versnelt hij als hij de binnenbocht in duikt om te verdwijnen tussen de andere schaatsers. Niet veel later komt hij onder luid applaus de finish over glijden.

Door David Bakker - 12-2-2017, 16:01 (Update 12-2-2017, 16:01)

De jaarlijkse (West)Friese Elfstedentocht...