Missen van kansen breekt Veerhuys op in slotfase

DEN BOSCH - Veerhuys heeft de strijd onderin de eredivisie ongewild weer een stuk spannender gemaakt. De Hoornse nummer negen van de ranglijst verloor vrijdagavond in Den Bosch van FCK/De Hommel. Door de 1-0 overwinning verkleint de hekkensluiter - die ook nog een wedstrijd te goed heeft - het gat met de ploeg van trainer Antoine Gooyers tot vijf punten.

Door Vincent Schot - 10-2-2017, 23:09 (Update 10-2-2017, 23:09)

Karim Bali velde het vonnis over Veerhuys vanaf tien meter met nog 2.20 minuten op de klok. Dat de Belg in de slotfase de winnende kon maken, hadden de bezoekers aan zichzelf te danken. Veertig minuten lang stapelden zij kans op kans,maar verzuimden om ruim afstand te nemen van de Brabanders.

,,Met geen pen te beschrijven hoe teleurgesteld ik ben in dit resultaat’’, stak Gooyers na afloop dan ook van wal. ,,We hebben zo verschrikkelijk veel kansen gehad, maar we kregen ’m er maar niet in. Zelfs vanaf de doellijn niet, ging de bal door de benen van Justin Baas heen... We weten op welke onderdelen we onszelf willen verbeteren en trainen daar ook hard op. Eenmaal in het veld lijkt het soms alleen wel of we onder hoogspanning staan.’’

De Hommel bleef in eigen huis niet zonder kansen, het raakte voor rust onder meer de paal en zag doelman Barry de Wit een uitstekende redding verrichten. Over de hele wedstrijd genomen sloeg de kansenbalans echter ver door in Hoorns voordeel. In de 37e minuut was het toch de thuisclub die aan het langste eind trok. ,,Nadat wij op vijf fouten kwamen, raakte Joost (Reus, red.) de bal kwijt rond de middenlijn. Toen hij achterlangs stak bij die jongen om hem weer bij te halen, raakte hij hem. Zesde fout, tienmetertrap en rood, dat laatste was overigens belachelijk.’’

Met meevoetballende keeper creëerde Veerhuys nog een grote kans, maar volledig in de sfeer van de wedstrijd kogelde Issam Ezhar deze op de lat.