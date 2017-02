Handbalsters Westfriesland SEW opnieuw tegen VOC

NIBBIXWOUD - Voor de tweede keer in vijf dagen tijd gaat Westfriesland SEW op bezoek bij VOC. Na de uitschakeling in het bekertoernooi van dinsdagavond staat zaterdagavond het competitieduel op het programma.

Met het oog op de belangrijke eindfase van de reguliere competitie hield trainer Ronald van de Kamp midweeks veel speelsters langer dan normaal of zelfs volledig aan de kant. In het bekerduel speelde SEW desondanks vooral een goede tweede helft. Uiteindelijk slaagde de ploeg er niet in om het gat kleiner te maken dan tien treffers: 37-27. ,,Nu moeten we tactisch slimmer spelen’’, zegt Van de Kamp. ,,We moeten het tempo volledig uit de wedstrijd zien te halen.’’

Hoewel punten meer dan welkom zouden zijn, rekent de oefenmeester daar niet op gezien het niveauverschil. Belangrijker is dan ook het goede gevoel dat overheerste na dinsdag verder door te trekken. Volgende week immers wacht E&O in de laatste reguliere competitiewedstrijd. VOC treft dan V en L, de ploeg waar SEW nog overheen moet om de veilige zesde plek te bereiken. ,,VOC heeft dus twee kansen om ons te helpen’’, lacht Van de Kamp tot slot.

VOC-Westfriesland SEW begint zaterdagavond om 19.30 uur.