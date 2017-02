Pieter Koopman is de bank van AFC beu

Archieffoto Marcel van den Bos Tegen Kon. HFC begin mei was Koopman (rechts) als invaller verantwoordelijk voor de derde en laatste Amsterdamse treffer: 3-1.

WESTWOUD - Na zeven vette jaren verruilde Pieter Koopman De Zouaven twee seizoenen geleden voor AFC. In het shirt van de Amsterdammers deed de spits in zijn debuutjaar direct wat hij in Grootebroek en daarvoor ook namens Woudia deed: scoren. Deze week werd bekend dat de Westwouder komende zomer de overstap maakt naar VVSB.

Door Vincent Schot - 10-2-2017, 12:17 (Update 10-2-2017, 12:17)

Pieter, in je eerste seizoen bij AFC verdiende je direct een basisplaats, scoorde je dertien keer en promoveerde de club naar de tweede divisie. Waarom dan nu vertrekken?

,,Mijn...