Veerhuys moet FCK/De Hommel het gat niet laten verkleinen

HOORN - Met slechts twee punten is handhaving in de eredivisie een flinke klus voor de zaalvoetballers van FCK/De Hommel. Toch kan er nog veel gebeuren in de resterende duels. Zaak dus voor Veerhuys om de Bosschenaren vrijdagavond geen punten af te laten snoepen van het huidige gat van acht punten.

De formatie van trainer Antoine Gooyers immers is zelf ook nog alles behalve in veilige haven. De ploeg staat momenteel tiende, maar zou liefst nog wat stijgen om de nacompetitie om lijfsbehoud te ontlopen.

Zaak dus om de punten mee naar huis te nemen als het in Brabant op bezoek gaat bij de hekkensluiter. Het klinkt gemakkelijker dan het is. Temeer omdat De Hommel zich in de winterstop versterkte met niemand minder dan Karim Bali, de Belg die jaren de lijnen uitzette bij FC Eindhoven.

Begin oktober boekte Veerhuys in de eigen Vredehof de eerste overwinning van het seizoen. Juist de tegenstander van deze speelronde werd toen met 3-2 geklopt. Het was een duel dat lange tijd werd onderbroken vanwege een zware blessure van Samuel Eleonora, speler van de bezoekers.

FCK/De Hommel-Veerhuys begint vrijdagavond om 20.30 uur.