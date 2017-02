Turnster Chiara Wevers wil terug naar haar oude niveau

Foto Marcel Rob

BOVENKARSPEL - Wat als? Het is een vraag die regelmatig door het hoofd spookt van turnster Chiara Wevers. Op die momenten vraagt de vijftienjarige zich af waar ze had gestaan als ze in 2012 niet was gestopt op het hoogste niveau. Destijds hield ze het door motivatieproblemen en blessures voor gezien. Na een break van ruim tweeënhalf jaar keerde Wevers terug. In de derde divisie weliswaar.

Door Lisa Deen - 9-2-2017, 12:44 (Update 9-2-2017, 12:44)

Op dat niveau toonde de turnster de afgelopen tijd aan de beste te zijn bij de...