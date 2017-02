Hovocubo ontvangt ’lastige’ Brabanders

HOORN - Hovocubo neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen ZVV Eindhoven. Hoewel de Brabanders ook dit jaar weer terug te vinden zijn in de middenmoot van de eredivisie is het altijd een lastige klip om te omzeilen voor de zaalvoetballers van trainer Sander van Dijk.

De Brabanders doen het - veelal door binnen de lijnen het randje van het toelaatbare op te zoeken - niet alleen goed tegen Hovocubo. Dit seizoen hield de ploeg in eigen stad topclub FC Eindhoven twee keer knap op een 3-3 gelijkspel.

Voor de Hoornse formatie is het treffen met ZVV Eindhoven de eerste wedstrijd sinds afgelopen vrijdagavond het bekerduel met ’t Knooppunt op het laatste moment werd afgelast. Dit vanwege een aanrijding waarbij meerdere spelers van Hovocubo betrokken waren. Op de website laat de club weten weer te zijn bekomen van die schrik.

Van Dijk kan in De Opgang zaterdag weer een beroep doen op Amir Molkarai. De captain keert terug van een knieblessure. Het is een opsteker voor Hovocubo aangezien Molkarai de eerste seizoenshelft in zeer goede doen was.

Hovocubo-ZVV Eindhoven begint zaterdagavond om 19.30 uur.