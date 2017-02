Rabo AZ Voetbaltoer doet OBS De Langereis in Ursem aan

URSEM - AZ-speler Ben Rienstra was woensdagochtend tijdens de Rabo AZ Voetbaltoer op basisschool OBS De Langereis in Ursem. Omdat het door de sneeuw niet mogelijk was om buiten een balletje met leerlingen te trappen, gebeurde dit in de gymzaal.

Door Robbert Daalder - 8-2-2017, 22:14 (Update 8-2-2017, 22:14)

De 11-jarige Ralf Huibers (foto) uit groep 8 ondervond dat het niet meeviel om de bal van de AZ-speler af te pakken. ,,Hij heeft mij aardig lopen dollen”, zegt de leerling, die zelf bij SC Dynamo JO 13 speelt. ,,Ik ben fan van AZ en dus heb ik zijn handtekening gevraagd. Ook vroeg ik hem of hij prof is geworden voor het geld of voor zijn plezier. Hij antwoordde dat hij het vooral om het plezier doet. Ook vertelde hij hoe het is om voetballer te zijn. Over trainingstijden en dat hij vijftig euro moet betalen als hij vijf minuten te laat komt. Omdat zijn teamgenoot Ron Vlaar geblesseerd is, is Rienstra nu de aanvoerder van AZ. Mooi dat ik even met hem mocht voetballen.”

Maatschappelijke thema’s

De Rabo AZ Voetbaltoer is een project waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 gedurende negen weken op een sportieve manier kennis maken met maatschappelijke thema’s zoals omgaan met geld, voeding en respect. Door middel van filmpjes en praktijkvoorbeelden die door een speler van AZ worden gegeven, is het aantrekkelijker voor de kinderen.