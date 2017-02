Marcel Schouten voor dochter Robin het ijs op na mislukt avontuur op Weissensee

Foto Marcel Rob Marcel Schouten waagt zich zondag opnieuw aan een schaatsrit over tweehonderd kilometer.

OOSTERBLOKKER - Daar stond hij vorige week dan onder de douche in zijn huisje aan de Oostenrijkse Weissensee. Balend van het feit dat hij de tweehonderd kilometer niet had kunnen volbrengen, maar wetende dat het voor de veiligheid de juiste beslissing was. Marcel Schouten moest zijn 10-jarige dochtertje telefonisch teleurstellen en dat zorgde bij haar voor tranen. ,,Omdat wij altijd zeggen dat een Schouten nooit opgeeft, hebben we afgesproken dat ik deze afstand komende zondag alsnog ga rijden tijdens de (West)Friese Elfstedentoch op IJsbaan De Westfries.”

Door Robbert Daalder - 8-2-2017, 22:09 (Update 8-2-2017, 22:09)