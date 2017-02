VOC wipt Westfriesland SEW uit bekertoernooi

Foto Ella Tilgenkamp Amy Oostveen was tegen VOC op dreef met vijftien treffers.

AMSTERDAM - De achtste finale van het bekertoernooi is het eindstation geworden voor Westfriesland SEW. In Amsterdam ging de ploeg van Ronald van de Kamp dinsdagavond onderuit tegen VOC: 37-27.

Door Vincent Schot - 7-2-2017, 23:38 (Update 7-2-2017, 23:38)

De trainer schatte voor aanvang van het duel de kansen van zijn ploeg om de kwartfinale te halen niet al te hoog in. Voor een fit SEW is de koploper van de eredivisie doorgaans al te sterk en fit was zijn ploeg nu allerminst, was zijn redenatie. Omdat Van de Kamp liever...