DESS 2 na vijf jaar het lachertje af

Foto Theo Groot DESS 2 in de kleedkamer: ,,Het lijkt heel wat, maar op zondagochtend ziet het er heel anders uit."

SIJBEKARSPEL - De laatste plaats. Er is geen sporter die er graag bivakkeert. Voor de voetballers van het tweede team van DESS is het al vijf jaar lang de bittere realiteit. Tot afgelopen zondag. Dankzij een 2-1 zege op DWOW 3 deed de ploeg toen voor het eerst afstand van de rode lantaarn.

Door Vincent Schot - 7-2-2017, 23:34 (Update 7-2-2017, 23:34)

Er wordt wel eens gelachen om de voetballers uit Sijbekarspel, weet speler Ramon Poeze. ,,We spelen in de allerlaagste klasse van het amateurvoetbal. Dat is de achtste klasse. Toch?...