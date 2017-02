De Zouaven loot tegen FC De Bilt

HILVERSUM - De Zouaven neemt het in de achtste finales van het toernooi om de districtsbeker op eigen veld op tegen FC De Bilt. Dit is het resultaat van de loting die dinsdagavond plaatsvond in de kantine van het Hilversumse Altius, de laagst spelende cupfighter nog in het toernooi.

Met ook ploegen als Ajax zaterdag, ADO’20, RKAV Volendam, HFC EDO en Purmersteijn nog in de kokers had de formatie van trainer Pim Kaagman het slechter kunnen treffen. Zaterdagclub FC De Bilt speelt - net als de Grootebroekers - in de tweede klasse. In 2B staan de Utrechters vooralsnog tweede.

De achtste finales worden afgewerkt in het weekend van 25/26 februari of in dat van 4/5 maart. De overige duels zijn: Kolping Boys-ADO’20, VV Eemdijk-Ajax zaterdag, FC Breukelen-RKAV Volendam, Purmersteijn-FC Abcoude, HFC EDO-WV HEDW, Altius-Zeeburgia en Swift-HBOK.