Slordig West Frisia mag blij zijn met punt tegen De Foresters

Foto Walter Oliemans Bart van Rhijn levert zijn bijdrage aan de 3-3.

HEILOO - Een ongekend slecht eerste half uur heeft ervoor gezorgd dat West Frisia averij heeft opgelopen in de jacht op het kampioenschap. In de uitwedstrijd tegen De Foresters kijken de Enkhuizers na precies 27 minuten tegen een 3-0 achterstand aan. Dat de ploeg veerkracht toont en zich terug knokt tot 3-3 valt te prijzen. Het vertoonde spel in de eerste helft zeker niet.

Door Robbert Daalder - 5-2-2017, 22:18 (Update 5-2-2017, 22:18)

Al na tien minuten wordt de eerste tik geïncasseerd wanneer De Foresters-aanvaller Mitchell Zwart een corner binnen mag...