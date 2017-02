Hollandia haalt flink uit bij JOS/Watergraafsmeer

Orange Pictures Jongeling Joey Lieshout van Hollandia wurmt zich langs Roy Bussman van JOS/Watergraafsmeer.

AMSTERDAM - Met een heerlijke pegel van een meter of dertig bezorgt invaller Sven Deen de wedstrijd tussen JOS/Watergraafsmeer een passend slotakkoord. De achttienjarige Hollandia-speler laat JOS-doelman Raymond Dirven kansloos en scoort op prachtige wijze de 1-4. Hollandia is na drie afgelastingen op rij eindelijk begonnen aan het voetbaljaar 2017. Hollandia-Charles van Altena: ,,En dat op deze manier doen is natuurlijk heel fijn.’’

Door Pim Soeters - 5-2-2017, 21:58 (Update 5-2-2017, 21:58)

Het is illustratief voor het huidige Hollandia. Van Altena heeft vertrouwen in zijn jonge spelersgroep. Zo zijn er zondagmiddag...