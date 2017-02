Eerste horde naar de titel genomen door Grasshoppers

Foto Marcel Rob Grasshoppers-middenvelder Steven de Boer probeert Strandvogels-aanvaller Jordy Weel van de bal te houden.

ONDERDIJK - „Gefeliciteerd hè! En ook alvast met het kampioenschap.” Grasshoppers-trainer Dick Knijn wordt na afloop van het met 1-4 gewonnen duel tegen Strandvogels haast bedolven onder felicitaties en gelukswensen. En dat al in februari.

Door Hessel Waardenburg - 5-2-2017, 21:48 (Update 5-2-2017, 21:48)

Het is gezien de wedstrijd in Onderdijk ook niet gek. Grasshoppers trekt de gashendel in minuut één open en draait ’m pas weer dicht bij het horen van het laatste fluitsignaal. Vanaf het eerste moment wordt Strandvogels bij de keel gegrepen en in balbezit geen moment rust...