MOC en HOSV maken reclame voor de vijfde klasse

foto Marcel Rob Aanvoerders Stephan Stam (HOSV, l) en Aart Vijfvinkel (MOC) strijden om de bal

OPMEER - Mocht u ooit een wedstrijd in de vijfde klasse willen bezoeken, kies dan voor HOSV-MOC. Een wedstrijd met garantie voor doelpunten en spanning.

Door Richard Vermeer - 5-2-2017, 21:26 (Update 5-2-2017, 21:26)

Vorig seizoen wisten beide ploegen ruim van elkaar te winnen. HOSV was in Opmeer met 3-0 de sterkste en enkele maanden later werd het 4-1 in Midwoud. Omdat aan het begin van dit seizoen het onderlinge duel in Midwoud in 4-5 eindigde, werd er wel wat verwacht door de aanwezigen. Zij werden niet teleurgesteld want na de...