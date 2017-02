SEW-Borhave kent slechts één interessante minuut

Foto Marcel Rob Britt Holster maakt in de absolute slotfase van het duel met Borhave de winnende treffer namens Westfriesland SEW.

WOGNUM - Een 21-20 overwinning op Borhave en twee verdiende punten. Daarmee is al het goede nieuws voor Westfriesland SEW deze zaterdagavond wel verteld. Het spel stemt namelijk droevig en de steeds voller lopende ziekenboeg misschien nog wel meer.

Door Matthijs Stapel - 5-2-2017, 19:28 (Update 5-2-2017, 19:28)

SEW-Borhave is een wedstrijd die 59 minuten lang het napraten niet waard is. Al die tijd is het geen feestje voor de bezoekers. Sterker nog, het is ergeren en zitvlees kweken. Het niveau van beide ploegen is niet al te best en omdat...