Opperdoes breekt pas in de blessuretijd van duel met Jong Holland

OPPERDOES - Het zit Opperdoes niet mee dit seizoen. Ondanks dat de formatie van Volkert Jan Putting weet dat het in de meeste wedstrijden kwalitatief minder is dan de tegenstander, geeft de ploeg zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Tegen Jong Holland is dat niet anders. In de absolute slotfase van het duel moet de ploeg zich desondanks alsnog gewonnen geven na de derde goal van de Alkmaarders: 2-3.

Door Bryan Broedersz - 5-2-2017, 10:38 (Update 5-2-2017, 10:38)

In de beginfase van de wedstrijd is er lang niets te merken...