Zwaluwen’30 houdt punt over aan uitduel met Montfoort

MONTFOORT - Zwaluwen’30 heeft in het uitduel met mede-middenmoter Montfoort een gelijkspel behaald. Op bezoek bij de Utrechters kwam de ploeg van trainer Ron van der Gracht na een snelle achterstand nog op voorsprong, maar deze wist het niet vast te houden: 2-2.

Door Bryan Broedersz - 5-2-2017, 10:24 (Update 5-2-2017, 10:24)

,,We kwamen snel achter, maar hebben het in een eerste helft waarin we goed voetbal lieten zien om kunnen zetten naar een 1-2 voorsprong”, zo zag de trainer van de ploeg uit Hoorn. Van der Gracht zag ook dat de wedstrijd een clash was tussen twee speelstijlen. ,,Zij speelden vooral fysiek met veel lange jongens en wij hebben wat kleinere, technische voetballers in de ploeg en dat zorgde voor veel verschil in spelopvatting.”

In de eerste helft was de Hoornse ploeg de bovenliggende partij, maar in het tweede bedrijf zag Van der Gracht dat Montfoort de betere was. ,,Zij bleven die bal er in pompen, maar als wij het in de counter goed uit hadden gespeeld dan hadden wij ook gewoon de 1-3 kunnen maken. Wij maakten alleen verkeerde keuzes, waardoor het spannend bleef.’’

Een kwartier voor tijd viel de bal van de thuisclub goed en kwam deze langszij bij de roodzwarten. Ondanks de uitslag was de trainer tevreden. ,,Ook deze wedstrijd heb ik weer goede dingen gezien. Mentaal is dit een opsteker na de late nederlaag van vorige week.”

Montfoort-Zwaluwen’30 2-2.

Rottiné 1-1, Lieder 1-2.