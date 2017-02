Ongeluk haalt streep door bekerduel van Hovocubo

AMSTERDAM - Terwijl de eerste mensen vrijdagavond al hun plek op de tribune van de Sporthallen Zuid opzochten klonk een teleurstellend bericht door de speakers: ’De halve finale tussen ’t Knooppunt en Hovocubo gaat niet door’. Reden voor de last minute afgelasting was een ongeluk waarbij meerdere spelers van de Hoornse club betrokken waren.

Door Vincent Schot - 3-2-2017, 22:09 (Update 3-2-2017, 22:24)

,,We zijn met meerdere auto’s op elkaar gebotst’’, vertelt Sander van Dijk even later. De trainer was ook bij het ongeval betrokken en belandde met zijn spelers op de eerste hulp. ,,Daar gaan we nu net weg. Gelukkig valt alles mee en is het dus ’slechts’ blikschade, de schrik en wat nek en rugpijn.’’

De Hoornse oefenmeester wacht af tot er door de bond een nieuwe datum wordt geprikt. Eerder probeerde de club het duel vergeefs te verzetten in verband met de trouwerij van speler Mo Attaibi. Geluiden die in de gangen van de Amsterdamse sporthal de ronde deden dat er dan ook sprake was van opzet bij Hovocubo wees Van Dijk met enig gif naar het land der fabelen.

,,Onzin! De trouwerij van Attaibi hadden we als spelers, staf en bestuur nu toch al gemist. Wij hadden juist heel graag willen spelen want wij voelden ons sterk na de twaalf goals van afgelopen week tegen TPP. Adil Zouthane, Koen van der Leeden en Karim Mossaoui waren er toch ook al gewoon? Dit is puur overmacht.’’

De trainer zei tot slot dat dergelijke teksten zijn ploeg alleen maar motiveren. ,,Ik heb inmiddels al een aantal app’jes gehad van spelers van ’t Knooppunt met de vraag hoe het gaat. Zo kan het dus ook...’’