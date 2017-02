Westfriesland SEW moet de theoretische kans op lijfsbehoud in leven houden

NIBBIXWOUD - Een week na de zeperd tegen hekkensluiter Kwiek (24-24) ontvangt Westfriesland SEW zaterdagvanavond Borhave. Een duel dat gewonnen moet worden om de theoretische kans om de nacompetitie nog te ontlopen in leven te houden.

Door de glijpartij in Raalte is de zo begeerde zesde plaats alleen nog bereikbaar als andere ploegen steken laten vallen en SEW zelf wint van Borhave en later ook van E&O. ,,Maar het kan nog wel’’, zegt trainer Ronald van de Kamp in aanloop op het duel met de formatie uit Borne. Het grote rekenen is dan ook begonnen. Bij winst op Borhave ’leeft’ zijn ploeg nog. ,,Want VZV en V en L (nummer 5 en 6, red,) hebben een zwaarder programma dan wij.’’

De opponent van vanavond knokt met slechts een punt minder dan SEW even hard om de degradatiestrijd te ontlopen. De thuisclub moet Borhave vermoedelijk zien af te schudden zonder Britt Holster en ook de fitheid van Nicole Wenker is een puntje van zorg.

Ook als de nacompetitie uiteindelijk niet ontlopen wordt, is winst op Borhave van belang. Eindigen op plek zeven levert daarin immers vier punten meer op dan de hekkensluiter.

Westfriesland SEW-Borhave begint zaterdagavond om 19 uur.