Hoornse BV kan alleen maar hopen op badmintonwonder

Archieffoto HBV, hier met Nick Veerman (l) en Steef van Wooning in actie in het dubbelspel, sloten de handhavingspoule als laatste af. Degradatie dreigt.

HOORN - Alleen een wonder kan ervoor zorgen dat Hoornse BV behouden blijft voor de eredivisie. De badmintonners eindigde afgelopen weekend op de laatste plaats in de handhavingspoule waardoor degradatie praktisch niet te voorkomen valt. ,,Een zeer onwaarschijnlijke uitslag in de top van eerste divisie kan ervoor zorgen dat we play-offs om lijfsbehoud mogen spelen. Maar neem van mij aan dat die kans heel klein is.”

Door Robbert Daalder - 1-2-2017, 22:58 (Update 1-2-2017, 22:58)

,,Het gaat om Smashing BC dat hun kampioenswedstrijd met 7-1 moet verliezen van achtervolger Almere BV...