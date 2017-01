Jeffrey Stuut verrast ook zichzelf met twee bronzen WK-plakken

Foto NSkiV Stuut denderde tijdens het WK in Tarvisio naar twee bronzen plakken.

ENKHUIZEN - Nog niet eerder was de Nederlandse paralympische skiploeg zo succesvol op een wereldkampioenschap als afgelopen week in het Italiaanse Tarvisio. Met drie gouden en drie bronzen plakken keren de skiërs woensdag terug in Nederland. Onder hen Jeffrey Stuut. De 21-jarige Enkhuizer werd tijdens zijn eerste mondiale titeltoernooi zowel op de downhill als de super-G derde.

Door Vincent Schot - 31-1-2017, 21:31 (Update 31-1-2017, 21:31)

Je moest heel vorig jaar toekijken met een driedubbele beenbreuk. Hoe kan het dat je bij je rentree direct zo succesvol bent?

,,Daar heb ik zelf...