De Flinters speelt zich veilig na een spannend slot

Foto Henk de Weerd Jasmine Paap (links) en Monique Slaman wonnen samen de vrouwendubbel

GROOTEBROEK - Her en der kijken spelers in sporthal De Kloet op hun telefoon. „Hoeveel staat het in Waddinxveen?”, vraagt één van hen hardop. De badmintonners van De Flinters kijken met een schuin oog naar de stand bij mede-degradatieconcurrent Slotermeer. De ploeg uit Grootebroek verdedigt deze zondag een voorsprong van twee punten op de Amsterdamse belager en speelt zelf thuis tegen TFS Barendrecht 3.

Door Frank van der Meijden - 29-1-2017, 20:34 (Update 29-1-2017, 20:34)

Via WhatsApp houden beiden ploegen - waarvan de spelers bekende zijn van elkaar - elkaar op de hoogte...