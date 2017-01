Sporting Andijk deelt gevoelige tik uit aan concurrent Zwaagdijk

Foto Henk de Weerd Sporting Andijk-rechtsback Thom Schuitemaker kopt weg voordat Zwaagdijk-aanvoerder Ruud Ursem en Nils Dekker (11) gevaarlijk worden.

ANDIJK - In de strijd tegen degradatie heeft Sporting Andijk uitstekende zaken gedaan door Zwaagdijk te kloppen. Op eigen veld liepen de gastheren in de slotfase uit naar een 3-0 overwinning. Grote man bij de Andijkers was oudgediende Lex Ursem, die de eerste twee doelpunten voor zijn rekening nam.

Door Hessel Waardenburg - 29-1-2017, 19:30 (Update 29-1-2017, 19:30)

De gelegenheidsspits zelf, die normaal gesproken actief is in het tweede elftal, blijft desondanks bescheiden. „Ik heb het niet alleen gedaan hoor vandaag”, is zijn nuchtere reactie. Hij vervolgt: „Het is gewoon lekker...