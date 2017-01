De Zouaven begint met ruime thuiszege op Stormvogels

Foto Orange Pictures/René van Dam Max Boukens (rechts) van De Zouaven in duel met Stormvogels-speler Berry Willemse.

GROOTEBROEK - Hij mag er van De Zouaven-trainer Pim Kaagman best een gewoonte van maken. Voor de tweede maal dit seizoen scoort verdediger Alex Wagenaar deze zondagmiddag twee keer in een duel. Zo speelt hij een belangrijke rol in de 4-1 zege op Stormvogels. En passant veroorzaakt hij ook nog een strafschop en geeft een assist.

Door Pim Soeters - 29-1-2017, 19:20 (Update 29-1-2017, 19:20)

De jonge rechtsback eist dus duidelijk de hoofdrol voor zichzelf op. Eén keer eerder was de 21-jarige Wagenaar trefzeker dit seizoen. Toen tegen De Foresters. ,,Toen...