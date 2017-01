West Frisia overklast Zilvermeeuwen

Foto Henk de Weerd Chris Grooteman (hier aan de bal) en ploeggenoot Sonny Pronk waren beiden met twee doelpunten van waarde voor West Frisia.

ENKHUIZEN - Hij was op gesprek bij Hollandia, sprak ook met Zwaluwen’30 en had eveneens contact met De Zouaven. Nooit eerder was er zoveel vraag naar Sonny Pronk. Het is maar goed dat de Enkhuizer West Frisia trouw is gebleven, want met twee doelpunten heeft hij een belangrijk aandeel in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen concurrent Zilvermeeuwen.

Door Robbert Daalder - 29-1-2017, 19:12 (Update 29-1-2017, 19:12)

Na het tweetal treffers van deze zondagmiddag in Enkhuizen staat de teller alweer op veertien. En omdat Pronk momenteel dertien wedstrijden achter zijn naam...