KGB knalt winterstop uit met zege op Westfriezen

ZWAAG - Het is vaak even wennen voor een ploeg, zo’n eerste wedstrijd na de winterstop. De ballen springen van de voet, passjes komen niet aan en de ene na de andere fout wordt gemaakt. Meestal is het roestlaagje er na een minuut of twintig wel af, maar Westfriezen en KGB deden er zondagmiddag bijna een hele wedstrijd over. Omdat de bezoekers uit Bovenkarspel net even wat eerder de schroom van zich af hadden gegooid, gingen zij er met een 0-3 overwinning vandoor.

Door Richard Vermeer - 29-1-2017, 19:02 (Update 29-1-2017, 19:02)