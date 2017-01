Hovocubo scoort er lustig op los in Rotterdam

ROTTERDAM - Hovocubo heeft zaterdagavond een ruime overwinning geboekt op TPP. In Topsportcentrum Rotterdam in de havenstad won de ploeg van Sander van Dijk met 6-12 van de nummer voorlaatst van de ranglijst.

Door Vincent Schot - 29-1-2017, 18:20 (Update 29-1-2017, 18:20)

De trainer was na afloop positief gestemd over de productiviteit van zijn ploeg. ,,Na het verlies tegen Groene Ster en de nipte zege op WSV van de afgelopen weken hadden we iets recht te zetten. Dus gingen we niet alleen naar Rotterdam toe om te winnen, we wilden ook echt een uitslag neerzetten. Dat is gelukt doordat we tot aan het einde aan toe aanvallend zijn blijven spelen.’’

Die spelopvatting leverde ook zes tegentreffers op. Hoewel Van Dijk concludeert dat je daar tegenaan kunt lopen als je aanvallend voetbalt, is hij nog altijd van mening dat zijn ploeg dit seizoen te gemakkelijk doelpunten weggeeft aan tegenstanders. ,,Soms stonden we verkeerd of liepen we niet goed mee terug, maar soms hadden we ook simpelweg pech. Wilden we een bal wegtikken, kwam hij precies voor de voeten van een TPP’er terecht.’’

Vrijdagavond wacht Hovocubo een belangrijke wedstrijd. In de Sporthallen Zuid in Amsterdam neemt de Hoornse ploeg het dan in de halve finale van het bekertoernooi op tegen ’t Knooppunt. Het dozijn treffers is goed voor het vertrouwen richting dat duel, stemt Van Dijk in. ,,Dus gaan we deze week de accenten leggen op de defensie.

TPP-Hovocubo 6-12.

St. Juste 0-1, Van Eeuwijk 1-2, Velseboer 2-3, Mo Attaibi 2-4, Selbach 2-5, Mossaoui 3-6, Zouthane 3-7, Selbach 3-8, Zouthane 3-9, Attaibi 4-10, St. Juste 5-11, St. Juste 5-12.