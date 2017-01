Westfriesland SEW heeft last van de zenuwen in duel met Kwiek

RAALTE - De handbalsters van Westfriesland SEW hebben zaterdag onnodig puntverlies geleden. Op bezoek bij hekkensluiter Kwiek speelde het team uit Nibbixwoud met 24-24 gelijk.

Door Matthijs Stapel - 29-1-2017, 17:00 (Update 29-1-2017, 17:00)

,,Een zware tegenvaller en dan druk ik mezelf nog zacht uit’’, zei coach Ronald van de Kamp na afloop van het duel in Raalte. Hij had in de strijd om plek zes in de competitie twee punten verwacht tegen het matige Kwiek, het werd er slechts één.

Dat puntverlies had zijn ploeg volledig aan zichzelf te wijten, zo...