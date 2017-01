Simokos pakt het bonuspunt

Foto Henk de Weerd In de eerste set ging het regelmatig mis voor de vrouwen in het oranje van Simokos.

BOVENKARSPEL - De volleybalsters van Simokos hebben zaterdag gedaan wat er van hen gevraagd werd. Het team uit Bovenkarspel won met 4-0 van Keistad. ,,Maar echt goed was het niet’’, zegt coach Wim Knip direct na afloop van de partij.

Door Matthijs Stapel - 29-1-2017, 16:30 (Update 29-1-2017, 16:30)

,,Vijf punten! Vijf punten!’’, zingen de speelsters van Knip elkaar net na het laatste punt toe terwijl zij in een kringetje schouder aan schouder even rondspringen. De blijdschap is te begrijpen. Het team heeft dit seizoen nog niet vaak meegemaakt dat het...